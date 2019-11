Previsioni Meteo Toscana: forte maltempo all’orizzonte

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 16 novembre.

Domani nottetempo e al primo mattino molto nuvoloso con residue deboli piogge a carattere sparso sulle zone centrali, in esaurimento; tendenza al miglioramento nel corso della mattina con schiarite a partire dalle zone costiere in estensione alle zone interne. Venti: deboli o moderati di ponente o di maestrale su costa centrale e Arcipelago, deboli variabili nelle zone interne. Mari: mossi o localmente molto mossi a nord dell’Elba. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in lieve aumento.

Giovedì 14 novembre: nuvoloso con temporanee schiarite in mattinata e addensamenti più consistenti nel pomeriggio e soprattutto in serata quando saranno possibili precipitazioni sparse sulle zone occidentali. Venti: meridionali, deboli nell’interno, fino a forti di scirocco su costa e Arcipelago dal pomeriggio. Mari: da mossi a molto mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venerdì 15 novembre: maltempo con cielo coperto e precipitazioni diffuse e localmente insistenti. Venti: variabili al più moderati. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Sabato 16 novembre: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche temporalesche, più frequenti nella seconda parte della giornata. Venti: deboli o moderati in prevalenza settentrionali. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo.