Previsioni Meteo Toscana: mercoledì piogge su gran parte della regione

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 29 novembre.

Domani sereno o velato con possibili locali nebbie durante la notte e al primo mattino in rapido dissolvimento. Tendenza ad aumento della nuvolosita’ dal pomeriggio fino a cielo nuvoloso. In serata possibilita’ di deboli piogge sulle zone nord-occidentali, in particolare sui rilievi. Venti: deboli sulle zone interne, moderati di libeccio sulla costa centro-settentrionale. Mari: mossi i bacini settentrionali. Temperature: minime in sensibile calo, massime in lieve diminuzione.

Mercoledì 27 novembre: molto nuvoloso con piogge su gran parte della regione e locali temporali sulle zone settentrionali, isolate e intermittenti altrove. Venti: moderati meridionali forti sulla costa e sui crinali appenninici. Mari: mossi in aumento a molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Giovedì 28 novembre 2019: irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, piu’ probabili sulle zone centro-settentrionali. Venti: sostenuti di libeccio. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: stazionarie.

Venerdì 29 novembre: parzialmente nuvoloso. Possibilita’ di locali piogge sulle zone centro-meridionali. Venti: da sud-ovest, deboli nell’interno, fino a forti sulla costa centrale. Mari: mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.