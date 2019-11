Le Previsioni Meteo per la Toscana: nubi e piogge nei prossimi giorni

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino a lunedì 25 novembre.

Domani nuvoloso con precipitazioni piu’ frequenti sulle zone piu’ occidentali della regione e in Appennino. Ulteriore aumento della nuvolosita’ in serata. Venti: deboli o moderati di Scirocco, in rinforzo su Arcipelago e costa centro meridionale. Mari: mossi. Temperature: minime in calo, stazionarie le massime o in lieve aumento sulla costa.

Sabato 23 novembre: nuvoloso con piogge sulle zone occidentali. Possibili schiarite nelle zone interne. Venti: forti di Scirocco in Arcipelago e sul litorale centro meridionale, da deboli a moderati altrove. Mari: molto mossi. Temperature: in aumento sia minime che massime.

Domenica 24 novembre: variabile con nubi in Appennino e zone orientali, schiarite sulla costa centro-settentrionale. Venti: moderati orientali. Mari: mossi. Temperature: massime in calo.

Lunedì 25 novembre: poco o parzialmente nuvoloso per transito di nubi alte. Venti: deboli occidentali. Mari: mossi con tendenza a attenuazione del moto ondoso. Temperature: stazionarie.