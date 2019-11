Le Previsioni Meteo per la Toscana: nubi e piogge nei prossimi giorni

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni insistenti su costa, Arcipelago e rilievi settentrionali, generalmente deboli e intermittenti sulle zone interne. Dal pomeriggio piogge in graduale cessazione sulle zone interne, mentre in serata le piogge insisteranno solo in Arcipelago e sulla costa meridionale. Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati su costa e Arcipelago. Mari: molto mossi. Temperature: minime in aumento e massime stazionarie.

Mercoledì 20 novembre parzialmente nuvoloso possibilità di precipitazioni sparse e intermittenti su costa, Arcipelago e localmente sui rilievi appenninici settentrionali. Venti: deboli nell’interno, fino a moderati occidentali sulla costa. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in aumento le massime; in calo le minime.

Giovedì 21 novembre: probabile peggioramento con cielo prevalentemente coperto e con piogge più probabili sulle zone costiere. Venti: di Scirocco, deboli nell’interno e moderati sulla costa. Mari: mossi. Temperature: minime in calo e massime stazionarie.

Venerdì 22 novembre: molto nuvoloso con precipitazioni sulle zone occidentali, in particolare su costa e Arcipelago. Venti: deboli o moderati di Scirocco. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.