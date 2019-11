Le Previsioni Meteo per la Toscana: nuovo peggioramento in arrivo

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 9 novembre.

Domani nuvolosità variabile con alternanza di schiarite e addensamenti e possibilità di rovesci a carattere sparso o locali temporali. Venti: deboli in prevalenza da sud ovest nell’interno. Moderati o forti di Libeccio in attenuazione su costa e Arcipelago. Mari: molto mossi. Temperature: in calo.

Giovedì 7 novembre: poco o parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio nubi in aumento a partire dalle zone di nord ovest con piogge e rovesci che in serata tenderanno ad estendersi verso le zone interne. Venti: deboli o moderati da sud-ovest. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in ulteriore alo le minime; in contenuto aumento le massime.

Venerdì 8 novembre: nuovo peggioramento con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse. Venti: moderati occidentali o sud occidentali. Mari: molto mossi. Temperature: massime in calo.

Sabato 9 novembre: variabile con possibilità di piogge sparse. Venti: deboli o moderati da sud ovest in rotazione a sud est. Mari: mossi Temperature: quasi stazionarie.