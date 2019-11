Le Previsioni Meteo per la Toscana: nuovo peggioramento da domani sera

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana.

Domani nuvoloso con temporanee schiarite in mattinata e locali addensamenti associati a isolati piovaschi nel pomeriggio. Dalla sera peggioramento a partire dalla costa con piogge sulle zone nord-occidentali. Venti: meridionali, deboli nell’interno, fino a forti di Scirocco su costa e Arcipelago dal pomeriggio. Mari: da mossi a molto mossi in serata. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 15 novembre: coperto con piogge diffuse e localmente insistenti; temporali sparsi piu’ probabili sul sud della regione. Quota neve in calo temporaneamente fino a 1400-1500 metri. Miglioramento in serata. Venti: di direzione variabile al piu’ moderati. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Sabato 16 novembre: molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi, piu’ frequenti nella seconda parte della giornata. Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Domenica 17 novembre: nuvoloso con piogge sparse. Venti: da sud-ovest deboli nell’interno, moderati sulla costa. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: stazionarie.