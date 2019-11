Previsioni Meteo Toscana: domani nuvole e locali piogge

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana, fino a lunedì 2 dicembre.

Domani nuvoloso sulle zone centro-settentrionali con possibilità di locali piogge e rovesci; qualche schiarita soprattutto sul sud della regione e sull’Arcipelago. Venti: di libeccio, forti sulla costa livornese, deboli-moderati altrove. Mari: molto mossi o agitati a nord dell’Elba, mossi a sud. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie, su valori al di sopra delle medie del periodo.

Sabato nuvoloso per nubi basse in mattinata, poco nuvoloso nel pomeriggio-sera. Locali banchi di nebbia nelle pianure durante la notte e nelle prime ore del mattino. Venti: deboli variabili con locali rinforzi sulla costa. Mari: mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Domenica 1 dicembre: da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili piogge sulla costa e sulle zone di nord-ovest dal pomeriggio. Venti: moderati-forti di scirocco sulla costa, deboli nell’interno. Mari: da mossi a molto mossi. Temperature: minime in diminuzione, massime stazionare.

Lunedì 2 dicembre: molto nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali. Venti: inizialmente moderati-forti meridionali, in rotazione a nord, nord-est. Mari: molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime in calo.