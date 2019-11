Le Previsioni Meteo per la Toscana: peggioramento e forti temporali in arrivo

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 10 novembre.

Domani nuvoloso sulle zone centro-settentrionali, in particolare sul nord-ovest dal pomeriggio quando saranno possibili deboli piogge sparse. Poco o parzialmente nuvoloso al sud. Peggioramento in serata sulle zone piu’ occidentali con precipitazioni sparse, localmente anche temporalesche. Venti: deboli o moderati da sud-ovest. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in ulteriore calo le minime, in contenuto aumento le massime.

Venerdì 8 novembre: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensita’. Venti: inizialmente da sud, moderati nell’interno e forti sulla costa, in rotazione e rinforzo da ovest dal pomeriggio. Mari: mossi, tendenti a divenire molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione, con calo piu’ accentuato dalla sera.

Sabato 9 novembre: variabile con possibilita’ di piogge e rovesci sparsi, piu’ probabili sulle zone occidentali e costiere. Venti: deboli o moderati meridionali in rotazione a quelli orientali. Mari: mossi. Temperature: in calo le minime, quasi stazionarie le massime. Valori in linea con le medie del periodo.

Domenica 10 novembre: parzialmente nuvoloso con addensamenti piu’ consistenti sull’Arcipelago e sul sud della regione dove saranno possibili precipitazioni sparse. Venti: orientali, deboli nell’interno, moderati sulla costa. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: senza variazioni di rilievo con valori in linea con le medie del periodo.