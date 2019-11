Le Previsioni Meteo per la Toscana: piogge diffuse e temporali nei prossimi giorni

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino a mercoledì 6 novembre 2019.

Domani molto nuvoloso con piogge sparse in mattinata, diffuse dal pomeriggio anche a carattere temporalesco. Tendenza ad attenuazione delle piogge in serata. Venti: fino a forti di Libeccio sulla costa e sui rilievi, deboli-moderati nelle zone interne. Tendenti a Ponente in serata sulla costa centrale. Mari: molto mossi tendenti ad agitati sulla costa centro-settentrionale in serata. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone settentrionali.

Lunedì 4 novembre nuvoloso con possibilita’ di piogge, in particolare sulle zone settentrionali. Venti: tra moderati e forti dai quadranti occidentali. Mari: agitati a nord dell’Elba, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Molto mossi altrove. Temperature: pressoche’ stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi.

Martedì 5 novembre perturbato con piogge diffuse e locali temporali, inizialmente sul nord-ovest, in estensione nella seconda parte della giornata alle altre zone. Venti: tra moderati e localmente forti sud-occidentali. Mari: molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Mercoledì 6 novembre: nuvolosita’ variabile con rovesci sparsi. Venti: tra deboli e moderati sud-occidentali. Mari: molto mossi in attenuazione a mossi. Temperature: in calo.