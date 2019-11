Previsioni Meteo, dopo la Tempesta Mediterranea arriva la NEVE: attenzione al maltempo del weekend 15-17 Novembre

Previsioni Meteo – E adesso arriva la neve! Dopo la Tempesta Mediterranea che nelle prossime ore si intensificherà sull’Italia risalendo tutta la Penisola e portando il maltempo anche al Nord, a metà settimana tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 avremo una breve tregua con ampie schiarite in tutto il Paese, seppur con persistenza di piogge e temporali in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia e in Campania. Ma proprio da Giovedì sera inizierà un nuovo peggioramento provocato dall’ennesimo affondo nord Atlantico sul Mediterraneo occidentale: un’altra tempesta che provocherà nella seconda parte della settimana e nel weekend piogge torrenziali su gran parte del Centro/Nord, ma anche nevicate a bassa quota. Tra Giovedì sera e Venerdì mattina la neve potrebbe addirittura imbiancare Torino. La quota neve salirà rapidamente con lo scirocco, mentre al Sud avremo temperature costantemente superiori ai +20°C (nel weekend anche nelle ore notturne), ma sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale (tra Liguria, Emilia Romagna e Toscana) continuerà a nevicare a quote comprese tra i 700 (nei momenti più freddi) e i 1.500 (nei momenti più caldi) metri di altitudine, con accumuli abbondanti in quota. Sulle Alpi cadranno oltre 2 metri di neve, in modo particolare sulle Dolomiti e al Nord/Est.

Al Sud, invece, saranno giorni di nubi, forte vento di scirocco e temperature ben superiori rispetto alle medie del periodo come si può osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: