Un prezioso alleato per la dieta: un alimento nutriente elimina i liquidi in eccesso e depura l’organismo

Sportivo, multitasking o slow? Qualsiasi sia lo stile di vita quotidiano, le verdure rappresentano un ingrediente imprescindibile per un’alimentazione bilanciata e corretta. Fresche o surgelate, sono un prezioso alleato per la nostra dieta e sono sempre più apprezzate dagli italiani: cresce infatti la percentuale di verdure nel carrello (+8% per la spesa riservata alla verdura*). Con l’arrivo dei primi freddi il minestrone torna ad essere protagonista sulla tavola degli italiani, la soluzione perfetta per una cena all’insegna della leggerezza.

Un piatto semplice e nutriente con un alto contenuto di vitamine, sali minerali e proteine. Su Dolcemente Verde – spazio online che Findus, azienda leader nel settore surgelati, dedica all’alimentazione verde – tante curiosità su questo piatto e su tutti i motivi per inserirlo nella propria alimentazione.

Ma vediamo in dettaglio i 10 buoni motivi per portare questo piatto in tavola.

#1 ALLEATO DEL BENESSERE

Povero di grassi e calorie il minestrone è naturalmente ricco di vitamine e sali minerali. Vanta inoltre un notevole apporto di fibre. In associazione a uno stile di vita equilibrato e un’alimentazione variegata, il minestrone possiede notevoli vantaggi per il nostro organismo.

#2 È UN SALVA- CENA (E SALVA DIETA) PERFETTO

Surgelato o preparato fresco, è uno degli alimenti ideali per chi ha poco tempo. Comodo, sempre a disposizione per chi deve cucinare velocemente e preparato con ingredienti leggeri e genuini, il minestrone è anche un “salva – dieta”. È composto da vegetali privi di grassi, se non vengono aggiunti, e non ha zuccheri o sale. Se surgelato non contiene conservanti aggiunti come per legge (basta il freddo, ad almeno -18°).

#3 QUALI VERDURE SCEGLIERE

Quali verdure scegliere per il minestrone? Ciascuno può comporre la propria ricetta ideale, per un minestrone ricco e vario Dolcemente Verde consiglia di inserire piselli, fagioli, patate, carote, pomodori, zucchine, verza, fagiolini, bieta, zucca aggiungendo anche (in piccole quantità) aglio, prezzemolo, cipolla, basilico o sedano. Se comprate un minestrone già pronto, è importante leggere l’etichetta per assicurarsi che ci siano tutti (o quasi) questi ingredienti. Una porzione di 150-200 grammi di minestrone fornisce la giusta quantità di verdura per un pasto. Per ottenere un primo piatto completo basta aggiungere dei cereali, come pasta o riso, e condire con un filo d’olio.

#4 IL MINESTRONE SI FA LEGGERO ED È DETOX E DRENANTE

Il minestrone è in cima alla lista dei cibi “detox”, quei cibi che aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso nel corpo. Nelle versioni senza patate o fagioli, diventa un pasto leggero, con un basso contenuto calorico (circa 12 kcalocalorie per 100 grammi di prodotto cotto) ma ricco di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti naturali. Grazie alla quantità di acqua e nutrienti, il minestrone favorisce l’idratazione del corpo e può contribuire a depurare l’organismo.

#5 UN PIATTO COMPLETO CHE FAVORISCE IL SENSO DI SAZIETÀ

Quanto più aumentano fibre, proteine e acqua in un cibo, tanto più riesce a soddisfare la fame. Una ricerca * ha dimostrato che quando il primo piatto di un pranzo è costituito da un minestrone o da una zuppa, si può arrivare a consumare anche il 20% in meno di calorie.

#6 SURGELATO, UN’ALTERNATIVA CHE PRESERVA LA FRESCHEZZA DELLE VERDURE

Il minestrone surgelato viene preparato con verdure raccolte e surgelate entro poche ore e mantiene tutta la freschezza e le qualità nutrizionali dei vegetali appena raccolti.

Il surgelato ha inoltre il vantaggio di far mangiare ottime verdure anche fuori stagione, colte nel loro naturale e perfetto momento di maturazione e mantenendone inalterate le proprietà nutritive. Se il tempo per preparare un minestrone in casa è sempre troppo poco, è una valida alternativa scegliere un surgelato. Non tutti sanno infatti che gradualmente, dal momento della raccolta, la verdura perde molte delle sue vitamine e minerali.

#7 DA SFIZIOSI CONTORNI A RICCHI SECONDI: I MILLE VOLTI DEL MINESTRONE

Il minestrone si presta ad un’infinità di preparazioni, anche più audaci e originali. Zuppe colorate e profumatissime, cremose vellutate, primi piatti con l’aggiunta di pasta o riso. Ma non solo. Diventa un contorno sfizioso per l’uovo in camicia, ma anche il ripieno ideale per panzerotti al forno e frittate. Sotto forma di polpette, poi, è l’ideale per farcire panini, toast e tramezzini, generalmente graditi anche dai piccoli di casa.

#8 UNA COCCOLA PERFETTA PER L’INVERNO

Con l’arrivo dei primi freddi e delle basse temperature, il minestrone torna ad essere protagonista sulle tavole degli italiani, soluzione perfetta per una coccola nelle giornate più rigide. Con o senza pasta, è un caposaldo delle ricette invernali della nostra tradizione. Lo si può gustare semplice, magari accompagnato da crostini, riso o tagliolini freschi, oppure nelle più ricche versioni con guanciale, filetto di vitello o trota affumicata. Altre idee per l’inverno? Il minestrone è perfetto con polenta e fontina o con mela verde e speck.

#9 OTTIMO ANCHE FUORI STAGIONE

Non solo d’inverno. Il minestrone è indicato anche per la bella stagione, consumato tiepido. Qualche idea? Si può aggiungere al minestrone tradizionale dei pinoli e del basilico, oppure pomodoro Corbarino e mozzarella di bufala. Il minestrone è delizioso anche freddo, magari servito come finger food, in bicchierini o in cestini di pane e sesamo.

#10 VERDURE A PROVA DI BAMBINO

Passati e cremose vellutate sono la soluzione perfetta per inserire le verdure nella dieta dei piccoli. Con qualche accorgimento e un po’ di fantasia, il minestrone può essere la base per ricette originali e divertenti. Qualche esempio? Il “Passato da Paura” con formine a forma di pipistrello o zucca realizzate con formaggio semiduro o fuso adagiato sul passato, oppure il “Minestrone Coniglietto” dove si disegna un simpatico coniglietto con carote, formaggio e pane. Si può poi giocare aggiungendo al passato della pastina con forme divertenti e insolite. Si possono anche preparare delle deliziose cupcake, servendo il minestrone in ciotoline con un ciuffo di crema al formaggio adagiato sopra.

*Fonte: A satiety index of common foods. Holt SH1, Miller JC, Petocz P, Farmakalidis E. 1995 Sep;49(9):675-90.