Prezzi benzina, diesel e gpl: calma piatta, listini invariati

Ancor calma piatta sulla rete carburanti: i listini dei maggiori marchi sono invariati ormai da 13 giorni.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,580 euro/litro (invariato, compagnie 1,587, pompe bianche 1,560), diesel a 1,471 euro/litro (invariato, compagnie 1,477, pompe bianche 1,453); benzina servito a 1,703 euro/litro (invariato, compagnie 1,743, pompe bianche 1,612), diesel a 1,600 euro/litro (invariato, compagnie 1,642, pompe bianche 1,505); gpl self service a 0,585 euro/litro, servito a 0,599 euro/litro (invariato, compagnie 0,606, pompe bianche 0,588), metano self service 0,970 euro/kg, servito a 0,986 euro/kg (invariato, compagnie 0,995, pompe bianche 0,979), Gnl 0,948 euro/kg (compagnie 0,949 euro/kg, pompe bianche 0,947 euro/kg).