Prezzi benzina, diesel e gpl: permane la calma sui listini

Permane la calma sulla rete carburanti: fermi i listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, alla pompa si registrano ancora leggeri aggiustamenti al rialzo dopo i ritocchi apportati ieri l’altro da IP e Q8.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,581 euro/litro (invariato, compagnie 1,588, pompe bianche 1,560), diesel a 1,473 euro/litro (invariato, compagnie 1,480, pompe bianche 1,455); benzina servito a 1,704 euro/litro (invariato, compagnie 1,745, pompe bianche 1,612), diesel a 1,603 euro/litro (+1, compagnie 1,645, pompe bianche 1,506); gpl self service a 0,581 euro/litro, servito a 0,599 euro/litro (+1, compagnie 0,608, pompe bianche 0,586), metano self service 0,969 euro/kg, servito a 0,987 euro/kg (+1, compagnie 0,996, pompe bianche 0,980), Gnl 0,949 euro/kg (compagnie 0,952 euro/kg, pompe bianche 0,947 euro/kg).