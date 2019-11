Prezzi benzina, diesel e gpl: torna la calma sui listini

Sui listini dei prezzi consigliati di benzina e gasolio torna la calma. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, l’unico movimento da rilevare questa mattina è il rialzo di un centesimo al litro per il Gpl IP. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,580 euro/litro (invariato, compagnie 1,587, pompe bianche 1,561), diesel a 1,471 euro/litro (invariato, compagnie 1,477, pompe bianche 1,453). Benzina servito a 1,705 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,747, pompe bianche 1,616), diesel a 1,602 euro/litro (-1, compagnie 1,645, pompe bianche 1,506). Gpl self service a 0,586 euro/litro, servito a 0,600 euro/litro (invariato, compagnie 0,608, pompe bianche 0,589), metano self service 0,963 euro/kg, servito a 0,987 euro/kg (invariato, compagnie 0,996, pompe bianche 0,978), Gnl 0,951 euro/kg (compagnie 0,949 euro/kg, pompe bianche 0,953 euro/kg).