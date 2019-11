Il Principato di Monaco si amplierà nuovamente verso il mare: proseguono i lavori al quartiere Anse du Portier [GALLERY]

Nuovi passi verso l’ampliamento del Principato di Monaco. Proseguono i lavori di estensione in mare del quartiere Anse du Portier, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo. Con la consegna prevista per il 2025, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza prima di poter passeggiare nel futuro quartiere ecologico di 6 ettari. 18 cassoni alti 26 metri e da 10.000 tonnellate ciascuno e 22.000 tonnellate una volta zavorrati costituiranno una diga di protezione dalle onde alte, 9 metri al di sopra del livello del mare. Quando saranno riempiti di sabbia proveniente dalla Sicilia, potrà essere posto il suolo artificiale e potrà iniziare la costruzione di immobili e ville.