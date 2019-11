Privacy: Inveo, al via alta specializzazione per Dpo (4)

(Adnkronos/Labitalia) – Il primo corso inizierà la prima settimana di dicembre e successivamente verrà replicato a giugno. In ogni caso, verranno riservati sempre due posti gratuiti per due giovani che parteciperanno al bando e dimostreranno le loro caratteristiche, “due borse intitolate a Buttarelli con cui avevamo intrapreso questo percorso culturale”, ricorda ancora Giannetti.

“Il corso è strutturato così: prevede cinque giorni di aula, otto ore continuative al giorno, in cui io -spiega Giannetti- sarò l’unico docente per dare appunto continuità didattica. Terminati questi cinque giorni in cui spiegheremo molta parte tecnica, standard Iso, standard certificazione ecc, ci sarà una sesta giornata in affiancamento”.

“Cioè noi come ente di certificazione, nella nostra quotidianità, porteremo tutti questi soggetti partecipanti a questo corso di alta specializzazione in affiancamento con noi, come auditor in osservazione. In modo tale che vedranno così come si devono svolgere praticamente le attività di verifica”, chiarisce.