Privacy: Inveo, al via alta specializzazione per Dpo

Roma, 11 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Un percorso di alta formazione post-universitaria per Dpo (Data protection officer – responsabile della protezione dei dati) con due borse di studio per giovani intitolate alla memoria di Giovanni Buttarelli, magistrato e Garante europeo della protezione dei dati, scomparso nell’agosto scorso. E’ quanto propone Inveo, organismo di certificazione data protection accreditato e formazione privacy Gdpr per tutti i livelli.

“L’iniziativa segue un percorso culturale nato con il nostro mentore e amico scomparso Giovanni Buttarelli, già presidente della Autorità Garante europea con il quale abbiamo puntato a promuovere la cultura nella protezione dei dati personali”, racconta ad Adnkronos/Labitalia Riccardo Giannetti, presidente Inveo. Secondo Giannetti, “Buttarelli è stato per l’Italia la persona più illuminata, è stato un importante servitore dello Stato, e ha creato una cultura nell’ambito della protezione dei dati”.

“E oggi – prosegue – lascia un testimone, un’eredità difficile da portare avanti. Noi, nel nostro piccolo, anche per via dell’amicizia che ci legava da tanti anni e al percorso comune fatto sull’ambito specifico nella protezione dei dati personali e nello specifico nell’ambito della certificazione, vogliamo dare la possibilità anche ai giovani di imparare un mestiere estremamente complesso”. E infatti, sottolinea Giannetti, “questo corso di alta specializzazione nasce proprio dalla necessità di dare un supporto a persone che si sono già formate”.