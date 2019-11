Diversi prodotti biologici richiamati dal Ministero: presenza di allergenI non dichiaratI [ELENCO e DETTAGLI]

Prodotti biologici richiamati dal mercato per la presenza di allergeni non dichiarati. I prodotti in quesitone sono di svariato tipo: treccine, sfogliatine, rustici, schiacciatine al sesamo, crackers e bocconcini tutti della stessa marca, Bio’s Merenderia.

Il motivo del richiamo è la presenza dell’allergene senape non dichiarato in etichetta, pertanto chiunque fosse intollerante o allergico è invitato a riconsegnare i prodotti, al fine di scongiurare razioni avverse potenzialmente pericolose.

Di seguito l’elenco completo: