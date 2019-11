“Pulire via” le malattie del sangue con magneti, presto test nel Regno Unito

Un giovane ingegnere britannico, George Frodsham, ha progettato un sistema di filtraggio del sangue con la sua start up MediSieve: malattie mortali come la leucemia, la sepsi e la malaria potrebbero essere rimosse dal corpo usando semplicemente dei magneti. Secondo i media britannici, i test sull’uomo potrebbero iniziare nel 2020.

MediSieve è uno spin off dell’University College London, creata nel 2015 per sviluppare e commercializzare la nuova tecnica: la compagnia ha raccolto oltre 2 miliardi di sterline in fondi equity oltre a finanziamenti pubblici. L’ingegnere ha avuto l’idea mentre studiava come creare nanoparticelle magnetiche in grado di legarsi alle cellule del corpo, per consentire a quelle cellule, ad esempio, di apparire sui sistemi di diagnostica: Frodsham ha compreso che se è possibile “magnetizzare” le cellule per l’imaging, forse si può fare qualcosa di analogo per rimuoverle dal sangue.

Ulteriori conferme arriveranno dai test previsti a partire dal prossimo anno.