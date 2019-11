Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: applicazioni diagnostiche e terapeutiche

Ogni anno la Federazione Italiana Ricerche sulle Radiazioni (FIRR) organizza un workshop su un argomento di rilevanza scientifica e di attualità che interessi in modo trasversale le Associazioni federate.

Quest’anno il Workshop del 29 novembre a Roma presso la Sala Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute, intende approfondire la conoscenza su alcune tematiche che riguardano sia le radiazioni ionizzanti che non-ionizzanti.

Sarà affrontato il tema della teragnostica, un settore nuovo della medicina nucleare che vede l’utilizzo di molecole marcate con diversi radionuclidi, al fine di impiegarle sia in fase diagnostica (con i radionuclidi che non danneggiano i tessuti) che in terapia (con i radioisotopi in grado di attaccare la massa tumorale), grazie anche all’impiego di nuovi radiofarmaci specifici per alcuni tumori come quelli neuroendocrini del tratto gastro-enterico.

Una parte rilevante del WS sarà dedicato alle problematiche dei campi elettromagnetici sia dal punto normativo (protezione della salute) sia per le novità in tema di impiego in diagnostica e terapia. In particolare per quanto riguarda gli aspetti di protezione saranno oggetto di approfondimento le normative e le linee guida per la popolazione e per i professionalmente esposti in ambito sanitario.

Le tecnologie di comunicazione e di raccolta dati, così come la tecnologie digitali per l’operatività sul paziente hanno già modificato l’utilizzo e le performances di molti strumenti diagnostici. La tecnologia 5G, ancora pochissimo diffusa sul territorio nazionale, permetterà modalità di connessione e di utilizzo di enormi quantità di dati contemporaneamente ed avrà impatto anche sulla gestione dei pazienti e di molti interventi terapeutici.

ENEA svolge attività sia nel campo delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e sostiene l’impegno della FIRR in questi ambiti sin dalla sua fondazione.