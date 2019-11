Record di nascite nell’ospedale Versilia di Camaiore: 12 parti in 18 ore

Dodici parti in appena 18 ore ieri all’ospedale Versilia di Camaiore (Lucca). Dalle 1.48 alle 19.36 del 27 novembre sono infatti nati 3 maschi e 9 femmine, 10 con parto spontaneo e 2 con taglio cesareo. Una pioggia di fiocchi rosa e azzurri per una giornata davvero da ricordare per il personale della struttura, che ha lavorato a pieno ritmo per far fronte a questo boom di nati. Si tratta di un vero e proprio record, spiega una nota, in un momento in cui a livello nazionale si registra ovunque una riduzione delle nascite. Una grande soddisfazione, dunque, per medici, ostetriche, infermiere di ostetricia e ginecologia e di neonatologia, che hanno riempito le culle a disposizione ed hanno lavorato senza sosta per accogliere, assistere ed accompagnare i bambini ma anche le mamme ed i papa’. “L’attivita’ materno infantile e’ fatta anche di questi eventi eccezionali – evidenzia Luigi Gagliardi, capoarea di pediatria a livello aziendale – e l’organizzazione del nostro punto nascita ci permette di far fronte e di gestire al meglio queste situazioni. Per il nostro personale e’ stata una giornata impegnativa ma anche intensa ed emozionante”. “Per tutta la giornata i nostri operatori hanno aiutato 12 partorienti a far venire al mondo i loro figli – conclude -, utilizzando ogni sala parto disponibile. Il sovraccarico di lavoro e’ stato ripagato dalla soddisfazione di aver visto nascere cosi’ tanti bambini e dalla gioia di tanti neo-genitori”.