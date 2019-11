Reggio Calabria sott’acqua e spazzatura galleggiante: decine di interventi su tutto il territorio comunale

REGGIO CALABRIA – Sono decine gli interventi messi in campo dai tecnici dell’Amministrazione comunale su tutto il territorio della Città di Reggio Calabria – come si legge in una nota stampa – per far fronte alle criticità emerse in seguito all’ondata eccezionale di precipitazioni registrate a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 24 novembre 2019, che hanno determinato un messaggio di allertamento codice rosso diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale.

Già da questa notte i tecnici del Comune hanno monitorato costantemente la situazione, individuando le criticità più urgenti successivamente affrontate nell’ambito del tavolo per l’unità di crisi istituita presso la Prefettura di Reggio Calabria, al quale ha preso parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ai responsabilità della Protezione Civile e ai funzionari del Settore Lavori Pubblici e dell’Ufficio Circolazione e Traffico del Comune di Reggio Calabria.

In particolare, durante la mattinata, sono stati registrati allagamenti via Reggio Campi, piazza della Pace, Viale Aldo Moro, zona San Cristoforo, via Casa Savoia a Gallico, zona San Leo, Pellaro, via Ravagnese, più una serie di eventi franosi in via San Filippo a Pellaro, a Vinco, a San Salvatore e nell’area del torrente Colella.

Quasi tutte le criticità registrate – conclude la nota – sono state messe in sicurezza nel giro di poche ore, già nel corso della mattinata di oggi. I tecnici della società in house del Comune Castore e della società Avr sono a lavoro ancora in queste ore, in coordinamento con le segnalazioni pervenute presso il Centro Operativo Comunale a supporto del Sindaco per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di calamità.