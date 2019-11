Remembrance Day: la famiglia reale britannica commemora i caduti della prima guerra [GALLERY]

Il Remembrance Day è un giorno di commemorazione osservato nei paesi dell’ex Impero britannico e in diversi stati europei per commemorare la fine della prima guerra mondiale e i caduti in altre guerre. Viene osservato l’11 novembre, giorno in cui nel 1918 terminò ufficialmente il primo conflitto mondiale.

Oggi, in occasione delle celebrazioni per il Remembrance Day, anche la famiglia reale ha commemorato i caduti della prima guerra mondiale. A rendere omaggio anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, come si vede nella gallery fotografica correlata.