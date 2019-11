Renault-Nissan: sarà nominato segretario generale Alleanza in prossimi giorni

Parigi, 29 nov. (Adnkronos) – Un segretario generale dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi sarà nominato “nei prossimi giorni” che “avrà un ruolo chiave nel coordinamento” e “per facilitare i grandi progetti dell’Alleanza che saranno lanciati in modo di accelerare l’efficaccia operativa delle imprese rispettive”. Ad annunciarlo è l’Alleanza al termine della riunione mensile del Consiglio operativo che si è riunito oggi a Boulogne-Billancourt in Francia. Il segretario generale, rileva l’Alleanza in una nota, “renderà conto al Consiglio operativo dell’Alleanza e ai direttori generale dell’Alleanza”. I dettagli delle prossime tappe saranno annunciati nelle prossime settimane.

La riunione del Consiglio operativo dell’Alleanza si è focalizzata, quindi sul miglioramento dell’efficacia dell’Alleanza: i membri del consiglio “si sono messi d’accordo sui programmi che puntano a migliorare e ad accelerare in modo significativo l’efficacia operativa dell’Alleanza nell’interesse delle tre aziende, e che includono dei piani di azione che puntano a massimizzare il contributo dell’Alleanza in modo di sostenere il piano strategico e il risultato operativo di ogni azienda”.