Rete Oncologica Nazionale: al via da gennaio 3 progetti mirati

Da gennaio 2020 partiranno tre progetti mirati con gli IRCCS di Alleanza Contro il Cancro, la Rete Oncologica Nazionale presieduta da Ruggero De Maria. Lo ha annunciato il ministro della salute, Roberto Speranza, intervenendo al Quirinale in occasione dell’apertura, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, de I Giorni della Ricerca promossi da Fondazione AIRC. Il primo riguarda uno screening con un nuovo test genomico a basso costo, messo a punto dalla rete, per caratterizzare tutti i tumori e comprendere quali pazienti si siano ammalati a causa di una predisposizione ereditaria. Questo test permetterà di curare meglio i pazienti e di avviare piani di prevenzione mirata nei familiari a rischio.

Il secondo progetto concerne la creazione di una grande banca dati nazionale che consentirà di centralizzare tutte le informazioni delle cosiddette analisi omiche dei pazienti degli IRCCS. A seguito della diffusione di tecnologie come la genomica (analisi del DNA), la trascrittomica (analisi dell’RNA) e la radiomica (analisi computerizzata delle immagini radiologiche), i medici si trovano a prendere decisioni terapeutiche sulla base di un enorme numero di dati che devono essere elaborati e integrati con gli altri dati clinici attraverso sofisticate analisi informatiche. In questo progetto, Alleanza Contro il Cancro lavorerà insieme alle altre reti degli IRCCS per dotare il Paese di una struttura che permetta di analizzare i dati più complessi in modo da consentire ai medici di identificare la cura migliore per ciascun paziente.

Il terzo progetto, si focalizza sulle terapie CAR T, linfociti del sistema immunitario che, dopo essere stati prelevati dai pazienti, vengono espansi e ingegnerizzati in laboratorio in modo da renderli in grado di distruggere il tumore una volta reintrodotti nei pazienti. Questo tipo di terapia genica con cellule CAR T è oggi disponibile solo per combattere alcune neoplasie ematologiche, ma è in grado di curare molti pazienti che in passato erano stati giudicati incurabili dopo aver fallito ogni tipo di terapia. Alleanza Contro il Cancro, insieme ai centri italiani più avanzati in questo settore, si occuperà di sviluppare nuove terapie con cellule CAR T programmate per distruggere altri tumori che non siano efficacemente curabili in altro modo. Il Ministero della salute ha inoltre finanziato la creazione e l’implementazione di strutture regionali per la produzione di queste terapie cellulari, in modo da offrire la possibilità ai nostri pazienti di accedere alle terapie con le nuove CAR T che verranno sviluppate nei prossimi anni.