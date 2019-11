Ricerca Axa: per gli italiani il cambiamento climatico è il primo rischio

Il cambiamento climatico e’ in cima alla lista dei temi prioritari per gli italiani. Inoltre, tre su quattro di loro sono convinti che abbia un impatto diretto sulla propria salute. E’ tra i risultati piu’ rilevanti della nuova ricerca di Axa Italia condotta da Episteme, dal titolo ‘Dal global warming alle nuove sfide per la salute’, presentata durante l’#AxaForum 2019 questa mattina alla Triennale di Milano.

Dalla ricerca e’ emerso che il 63.4% degli italiani indica il cambiamento climatico come principale rischio emergente con maggiore impatto sulla societa’ nei prossimi tre anni, con una crescita di 16.7 punti percentuali rispetto al 2018. Per quanto riguarda l’impatto del cambiamento climatico sulla salute, dall’indagine emerge che secondo il 72.4% degli intervistati gli effetti del surriscaldamento hanno effetti sulla salute e si traducono in aumento delle malattie oncologiche (44,9%), aumento delle malattie respiratorie (24,8%), insonnia, allergia e altre patologie.

Venendo alle possibili soluzioni, gli intervistati si aspettano dalle assicurazioni una maggiore spinta alla sostenibilita’ (8.1%), lo sviluppo di prodotti di protezione legati agli effetti del cambiamento climatico (10.3%). Sempre dalla ricerca, emerge un grande interesse per le polizze parametriche legate al cambiamento climatico e per i prodotti salute: il 30.7% si dichiara disposto a sottoscrivere una polizza che permetta di accedere direttamente ai servizi di prevenzione invece che avere rimborsi sulle spese mediche; il 29.4% dichiara la massima propensione all’acquisto di polizze per danni provocati da agenti atmosferici al raggiungimento di limiti predefiniti e il 27.2% e’ interessato a soluzioni di scontistica a fronte dell’adozione di uno stile di vita sano, dell’effettuazione di test diagnostici e dell’installazione di dispositivi di sicurezza ad esempio in automobile.