Richiamato noto marchio di bresaola: pericolo per la salute dei consumatori [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per bresaola di tacchino marchio Rigamonti. Il motivo della segnalazione è indicato in “rischio presenza di allergeni“. In base a quanto di legge sul modulo di richiamo, infatti, in etichetta non è stata segnalata la presenza di latte nei latte nel prodotto. Il lotto incriminato è il n° 719470331, venduto in vaschette da 90 grammi. Nelle avvertenze si legge: “Si prega il consumatore intollerante al latte e ai suoi derivati, qualora avesse ancora a disposizione il prodotto si non consumarlo e riportarlo al Punto Vendita“.