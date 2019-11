Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 26 novembre un avviso di richiamo per “Cotechino da cuocere” marchio Romano Mainelli, di Oleggio (NO). Il motivo della segnalazione è indicato in “rischio chimico“. Nello specifico è stata riscontrata “presenza di sulfamidici nella materia prima“. I lotti incriminati sono i numeri 18431921 e 18431931, venduti in confezioni sottovuoto da 500 grammi.

Il Ministero raccomanda di NON CONSUMARE IL PRODOTTO e di EFFETTUARE IL RESO MERCE.