Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per il prodotto denominato “Coppa di testa di modena affettata” in vaschetta da 125 g. Marchio di produzione: “Gigi il salumificio s.r.l.“. Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio microbiologico: presenza di listeria“. Il lotto incriminato è il n° 1478, con data 04-01-2020. L’avvertenza è di “non consumare il prodotto e di renderlo al punto vendita“.