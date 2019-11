Rifiuti: Rap-Camera Commercio Palermo siglano ‘patto per città pulita’

Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – La Rap, azienda che gestisce la raccolta rifiuti a Palermo, e la Camera di Commercio hanno siglato un “patto di ferro” per “offrire a imprese e cittadini una città pulita”.

“La fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’azienda che eroga il servizio e le associazioni di categoria diventa un tassello importante per la città in termini di decoro urbano – ha sottolineato il presidente della Rap Giuseppe Norata – La città è di tutti, ma per tenerla pulita bisogna che ognuno faccia la sua parte. Cercare di diffondere alle famiglie, comprese le attività commerciali, l’importanza di fare la raccolta differenziata come unico percorso ormai tracciato diventa l’obiettivo del Comune di Palermo e di Rap ma abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale”.