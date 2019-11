Rischio idrogeologico: la Prefettura di Crotone richiama l’attenzione su pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua

Nella mattinata di ieri si è tenuta presso la Prefettura di Crotone una riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario Sergio Mazzia, sulle problematiche concernenti la pulizia dei corsi d’acqua nell’ambito delle attività mirate a prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici nel territorio provinciale.

Alla riunione hanno preso parte il Presidente della Provincia nonché Sindaco di Crotone, numerosi Sindaci di altri comuni e Commissari Straordinari assistiti dai responsabili degli Uffici tecnici, i rappresentanti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, dei Dipartimenti dei Lavori Pubblici e Agricoltura della Regione Calabria, nonché i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda Calabria Verde, dell’Anas, del Consorzio di Bonifica “Ionio Crotonese” e di Rete Ferroviaria Italiana.

In considerazione dell’imminente stagione invernale, è stata richiamata la particolare attenzione degli Enti, sulla necessità dell’adozione di tutte le misure finalizzate alla pulizia e manutenzione di corsi d’acqua, alvei dei fiumi, torrenti, canali e fossi di scolo e, conseguentemente sollecitata ogni utile iniziativa per la messa in sicurezza del reticolo idraulico.

Nel corso dell’incontro sono stati verificati i finanziamenti allo stato esistenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, peraltro non sufficienti per le necessità evidenziate

Sono state, inoltre, richiamate le competenze degli enti territoriali in materia di monitoraggio e tutela del territorio, con particolare riferimento alla verifica di fabbricati abusivi, soprattutto di quelli costruiti nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua.

Ai rappresentanti regionali tutti i Sindaci hanno rivolto le richieste di incremento delle somme da destinare alla manutenzione dei corsi d’acqua.

Il Viceprefetto Vicario ha ribadito la necessità di azioni sinergiche e coordinate tra tutte le componenti del sistema di protezione civile, a tutela della pubblica e privata incolumità.