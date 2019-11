Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di richiamo di un prodotto CRAI SECOM SpA. Si tratta dei CAPPERI CRAI da 95g, e in particolare del lotto n° L2429, prodotto nello stabilimento Ponti SpA di Ghemme (NO). Il richiamo, si legge nella nota, è stato disposto a scopo precauzionale per la possibile presenza di un corpo estraneo. L’avvertenza e di non consumare e restituire il prodotto al Punto di Vendita per la sostituzione