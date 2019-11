Pesticidi oltre il limite nei fagioli: ritirato noto prodotto pericoloso per la salute [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per i Fagioli con l’Occhio marchio Nuova Terra, a causa di rischio chimico. Il prodotto, commercializzato da “Le Bontà srl” è venduto in busta trasparente, in confezioni da 500 grammi. Nel motivo del richiamo si legge: “possibile presenza di pesticidi oltre i limiti di legge consentiti“. Il lotto incriminato è il n° L0523419.

Si raccomanda, inoltre, di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. Per info: Le Bontà srl tel. 0574550379