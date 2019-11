Ritorno di fiamma dal barbecue: ustioni di secondo e terzo grado per un 40enne, è grave

Un 40enne è rimasto ustionato mentre accendeva un barbecue utilizzando dell’alcol. L’incidente domestico è avvenuto nel tardo pomeriggio a Città Sant’Angelo (Pescara), in contrada Gaglierano. L’uomo, stando alle prime informazioni dei soccorritori, sarebbe stato investito da un ritorno di fiamma. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Pescara e sottoposto alle cure del caso. Il 40enne, residente a Città Sant’Angelo, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 45% del corpo. Le sue condizioni, riferiscono sempre i soccorritori, sarebbero serie. Non è da escludere l’eventuale trasferimento in un centro specialistico.