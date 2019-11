Ritorno sulla Luna: altre aziende si uniscono al progetto Artemis della NASA

Cinque aziende private, tra cui SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos, parteciperanno al programma Artemis della NASA, che aspira a fare tornare gli esseri umani sulla Luna.

Le aziende svilupperanno “lander” destinati ad atterrare sulla superficie del satellite e consegnare carichi utili, dai rover ai sistemi per produrre energia agli esperimenti scientifici, contribuendo a preparare la strada per il ritorno degli astronauti sulla Luna entro il 2024.

Le aziende selezionate sono Blue Origin, SpaceX, Ceres Robotics, Sierra Nevada Corporation, Tyvak Nano-Satellite Systems: sono ora 14 i privati a contratto per la NASA, che partecipano al programma Lunar Payload Services (Clps).