Sport e alimentazione, il piatto ideale pre e post allenamento con il “Re” dei cereali antichi

Novembre segna per molti una nuova stagione di buoni propositi, tra i quali praticare attività fisica con continuità prima delle festività natalizie. C’è chi preferisce iscriversi a nuovi corsi in palestra, chi frequenta la piscina per non dimenticare il mare oppure c’è chi si dedica alla corsa quotidiana. Ma quali sono le abitudini alimentari da seguire per beneficiare al massimo dell’allenamento fisico?

La dieta è una componente fondamentale per il benessere di chi svolge attività fisica in maniera continuativa[1].

Il fisico affronta al meglio la prestazione sportiva se gli apporti nutrizionali sono frazionati. Prima dell’attività fisica è consigliabile scegliere un primo piatto leggero accompagnato da verdure e frutta. Il grano kohrasan KAMUT®, in abbinamento a verdure e ortaggi, si rivela un ottimo ingrediente per un primo piatto pre allenamento poiché non provoca picchi di glicemia grazie al basso indice glicemico che lo caratterizza e non pesare troppo sul processo di digestione[2]. È inoltre una fonte di carboidrati, principale substrato energetico per i muscoli in attività ed ha un alto contenuto di selenio, importante per la riduzione dell’affaticamento durante l’allenamento.

Per la sua elevata digeribilità, il grano khorasan KAMUT®, è un componente ideale anche per un secondo piatto al termine di una sessione di allenamento. È inoltre una fonte eccellente di magnesio, zinco e vitamine del gruppo B – fondamentali micronutrienti da reintegrare dopo un’intensa attività fisica.

“Per le sue caratteristiche nutrizionali e la sua alta digeribilità, il grano khorasan KAMUT® è particolarmente adatto a chi pratica attività sportive e a chi conduce una vita attiva” spiega la dott.ssa Simonetti, biologa e ricercatrice dell’Università di Bologna “Un recentissimo studio [3] condotto su una squadra di venti giocatori di basket italiana semi-professionisti (SALUS Basket, BOLOGNA) ha dimostrato che dopo l’integrazione nella loro dieta di grano khorasan KAMUT® il cortisolo, ormone con effetto catabolico, non ha subito variazioni significative, mentre il testosterone – responsabile della stimolazione del processo anabolico di crescita dei muscoli scheletrici – è aumentato. Questo è un aspetto molto positivo per chi pratica attività fisica in maniera continuativa, poiché il grano khorasan KAMUT® supporta significativamente l’apparato muscolo scheletrico” prosegue la dott.ssa Simonetti

“Un altro risultato significativo emerso dallo stesso studio riguarda lo stato infiammatorio: alcune citochine proinfiammatorie sistemiche (IL-8 e MCP1) sono diminuite solo dopo una dieta a base di grano khorasan KAMUT®, riconfermando le evidenze scientifiche di studi precedenti[4] sulle proprietà anti-infiammatorie del grano khorasan KAMUT®. Al contrario, il consumo di grano moderno non solo ha offerto meno protezione contro lo stress ossidativo, ma ha determinato un elevato grado di infiammazione nell’organismo. L’introduzione nella dieta di uno sportivo o di una persona fisicamente attiva del grano kohrasan KAMUT® apporta dunque benefici non solo a livello digestivo, ma anche a livello sistemico contribuendo a garantire un ottimo equilibrio psicfisico” conclude la dott.ssa Simonetti.

Il grano khorasan KAMUT®

KAMUT® è un marchio registrato di Kamut International e Kamut Enterprises of Europe, che contraddistingue e commercializza una specifica e antica varietà di grano: il grano khorasan KAMUT®. Da più di 30 anni, il marchio KAMUT® è garanzia di alta qualità dell’antico grano khorasan, mai ibridato, né modificato e non-OGM, sempre coltivato secondo il metodo biologico che soddisfa elevati standard qualitativi e nutrizionali, in Nord America e Canada. L’uso del marchio KAMUT® lungo la filiera è da sempre concesso con una licenza gratuita. Oggi sono 11 gli importatori italiani autorizzati che forniscono circa mille aziende sul territorio nazionale. Sul mercato alimentare sono presenti oltre 1200 tipologie di prodotti con grano khorasan KAMUT®, dei quali più del 50% è Made in Italy.

[1] OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) “Global reccomandations on physical activity for health”, 2010

[2] Impact of Kamut® Khorasan on gut microbiota and metabolome in healthy volunteers. Taneyo Saa D. et al., Food Research International, 2014, 63: 227–232

[3] A Khorasan wheat-based diet improves systemic inflammatory profile in semi-professional basketball players: a randomized crossover pilot study. Enzo Spisni et al., Journal of the Science Food and Agriculture, July 25 2019, 10.1002/jsfa.9947

[4] Antioxidative and anti-inflammatory effect of in vitro digested cookies baked using different types of flours and fermentation methods. Valli V. et al., Food Research International 2016, 88: 256-262.