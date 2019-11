Salute pubblica in Italia e in Europa: gli impatti dei cambiamenti climatici

Il clima che cambia ha effetti sulla salute delle persone: interventi e investimenti su mobilità, energie rinnovabili, prevenzione strutture sanitarie ci aiuteranno ad affrontare al meglio questo tema, anche in Italia. Numeri e dettagli nella presentazione italiana di “The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health and Climate Change”, il rapporto annuale che nasce da una collaborazione internazionale e multidisciplinare e fa il punto sulle influenze del clima sulla salute pubblica e sugli impegni concreti presi da parte dei governi.

La Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) e l’Università Ca’ Foscari Venezia invitano i rappresentanti della stampa al lancio ufficiale in Italia del report The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health and Climate Change. L’evento sarà trasmesso live sul canale Youtube Youfoscari (youtube.com/youcafoscari/live) e sarà l’occasione per discutere i dati più recenti, le sfide, i rischi e le opportunità del legame tra clima e salute per il mondo, per l’area mediterranea e in particolare per l’Italia.

AGENDA

Apertura – Silvio Gualdi CMCC Foundation, President Italian Society for Climate Sciences – SISC

Presentazione Lancet Countdown 2019 Report – Marina Romanello – Lancet Countdown

Gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute dell’uomo in Italia e nella regione mediterranea

Shouro Dasgupta – Fondazione CMCC, CMCC@Ca’Foscari

Stefano Campostrini – Università Ca’ Foscari Venezia

Aldo Di Benedetto – Ministero della Salute

Luca Lucentini – Istituto Superiore di Sanità