Sclerosi multipla: Novartis lancia il “Premio per l’innovazione delle tecnologie assistive”

“Ogni giorno i pazienti con sclerosi multipla (SM) devono affrontare grandi difficoltà in termini di mobilità, che possono rendere estremamente complicate le normali attività, come camminare, parlare e vivere la propria vita nel quotidiano”, ha dichiarato John Tsai, Head of Global Drug Development e Chief Medical Officer presso Novartis. “Novartis è profondamente impegnata nei confronti di questa comunità: la nostra speranza, infatti, è quella di contribuire – con questo premio per l’innovazione – a re-immaginare l’assistenza alle persone con SM, promuovendo nuove tecnologie che siano in grado di rispondere ad alcune delle sfide affrontate da coloro che convivono con la SM e dai loro cari”.

“Uno dei timori principali di molte persone con SM è la perdita della loro indipendenza: dalle restrizioni generali di mobilità e accessibilità fino all’impatto sulle attività quotidiane e sulla vita professionale”, ha affermato George Pepper, co-fondatore e CEO di Shift.ms. “Siamo impazienti di vedere come questo premio per l’innovazione sponsorizzato da Novartis stimolerà l’innovazione e il dibattito sul miglioramento della qualità della vita di coloro che soffrono di SM e di altre patologie che limitano la mobilità”.

* In funzione dei termini e delle condizioni consultabili su www.wired.com/msinnovationprize

Il premio per l’innovazione

L’Innovation Prize: Assistive Tech for Multiple Sclerosis (“Premio per l’innovazione delle tecnologie assistive nella sclerosi multipla”) di Novartis identifica e accoglie le tecnologie volte a migliorare la mobilità, l’accessibilità e le attività quotidiane di chi soffre di SM e di altre persone con patologie che limitano la mobilità, promuovendo al contempo gli investimenti e il dibattito sui diversi bisogni di queste persone. Ulteriori informazioni – inclusi i requisiti per la domanda, i criteri di valutazione e i termini e le condizioni – sono disponibili alla pagina web www.wired.com/msinnovationprize.

La sclerosi multipla

La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica del sistema nervoso centrale (SNC), che colpisce circa 2,3 milioni di persone in tutto il mondo1. Ne esistono tre tipi: la SM recidivante remittente (SMRR), la forma più comune alla diagnosi, la SM secondariamente progressiva (SMSP) e la SM primariamente progressiva (SMPP)2. La malattia compromette il normale funzionamento del cervello, del nervo ottico e del midollo spinale mediante infiammazione e perdita di tessuto3.

La SMSP fa seguito a una forma iniziale di SMRR, che rappresenta l’85% circa di tutte le diagnosi di SM, ed è caratterizzata da un progressivo peggioramento della funzione neurologica nel tempo4, il quale determina un progressivo accumulo di disabilità neurologica. Esiste tuttora un bisogno insoddisfatto di trattamenti sicuri ed efficaci, che contribuiscano a ritardare la progressione della disabilità nella SMSP con malattia attiva (con recidive e/o evidenza di nuova attività alla risonanza magnetica)5.

Bibliografia