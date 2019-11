Nuova scossa di terremoto avvertita in Bosnia [MAPPE e DATI]

Una nuova scossa di terremoto, magnitudo 3.3, è stata avvertita questa mattina, alle 05:32 UTC, in Bosnia centrale, colpita ieri da un forte sisma magnitudo 5.1.

L’epicentro della scossa odierna è stato localizzato a 12 km sudovest da Blatnica (dati Centro Euro-Mediterraneo).

Molte persone sono state svegliate dal sisma, avvertito in una vasta area del Paese. Al momento non si segnalano danni o feriti.