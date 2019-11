Una forte scossa di terremoto magnitudo 6.4 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 04:27 UTC in mare davanti alla costa al confine ovest tra Messico e Guatemala.

Il sisma ha avuto ipocentro a circa 11 km di profondità ed epicentro 111 km sudovest da Puerto Madero.

Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Non è stata emessa l’allerta tsunami.