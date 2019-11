Scuole chiuse a Reggio Calabria: il sindaco Falcomatà ha firmato l’ordinanza per la giornata di domani lunedì 25 novembre

REGGIO CALABRIA – In seguito al perdurare delle condizioni di allerta meteo, in relazione al messaggio di allertamento diffuso dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata di domani lunedi 25 novembre 2019.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza anche per la giornata di domani, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile. Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali pubblicate sul portale del Comune di Reggio Calabria.