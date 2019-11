Seggiolini antiabbandono, “sanzioni a partire dal 2020”

‘‘Grazie a un nostro emendamento al decreto fiscale, prevediamo che le sanzioni per chi non monta a bordo del veicolo i dispositivi antiabbandono per bambini fino a 4 anni si applicheranno dall’1 giugno 2020. L’obbligo è in vigore dal 7 novembre ma si rende necessario prevedere un periodo cuscinetto sia per informare adeguatamente l’utenza, anche con apposite campagne e iniziative mirate a raggiungere le famiglie, sia per consentire ai produttori di portare tali dispositivi sul mercato”. Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Trasporti, il deputato pugliese Emanuele Scagliusi, primo firmatario dell’emendamento.

”L’emendamento non solo revoca l’efficacia delle sanzioni eventualmente comminate dal 7 novembre – afferma – ma nel caso un automobilista avesse pagato, gli consente di chiedere la restituzione della somma indebitamente versata. Ribadiamo che l’obiettivo di questa legge che abbiamo fortemente voluto non è quello di comminare sanzioni, ma quello di salvare le vite dei bambini“.