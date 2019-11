Sergio Tralongo e Franco Ortolani, la settimana terribile di MeteoWeb: così abbiamo perso 2 punti di riferimento

La Redazione di MeteoWeb è a lutto. E’ stata una settimana terribile, la peggiore per la nostra realtà da quando – nel Dicembre 2004 – è nato questo giornale dedicato alla scienza. Nel giro di poche ore ci hanno lasciato Sergio Tralongo e Franco Ortolani, prima di tutto due amici veri, ma anche due guide, due punti di riferimento per la Redazione, due esperti saggi, attenti e meticolosi con che alimentavano l’agenda del giornale, fornivano spunti improtanti e si rendevano sempre disponibili per ogni tipo di approfondimento.

Sergio Tralongo è scomparso improvvisamente, ad appena 58 anni, a Reggio Calabria dov’era nato e dov’era tornato da tre anni come Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte. Dal 1993 al 2011 è stato Direttore del Parco Fluviale dello Stirone, dal 2012 al 2016 è stato Responsabile dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia occidentale, dal 2016 era appunto Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte e in tutte le sue esperienze professionali si è distinto per aver raggiunto risultati dallo straordinario valore naturalistico, ambientale, sociale e culturale. Ha sempre collaborato con MeteoWeb con contributi editoriali, fotografici e naturalistici. Ieri una grande folla commossa e in lacrime gli ha tributato l’ultimo saluto ai funerali, che si sono svolti nella Cattedrale di Reggio Calabria.

Franco Ortolani aveva 75 anni ed è stato consumato da due tumori che aveva contratto “per colpa dei veleni della Campania“. “Con questa malattia pago la mia militanza ambientalista“, diceva Ortolani che è stato ordinario di geologia e Direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, dell’Università Federico II di Napoli e dallo scorso anno anche senatore, eletto a Napoli nella lista del Movimento 5 Stelle. Su facebook pochi mesi fa aveva scritto: “Ho due tumori, uno alla prostata e uno al rene. Vuol dire che pago la mia militanza pluridecennale contro l’inquinamento in difesa della salute, dell’ambiente e delle risorse naturali“. Per MeteoWeb ha scritto 143 articoli e ha partecipato a numerosi convegni organizzati dalla nostra Redazione. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 16 presso la basilica dell’Incoronata Madre del buon consiglio a Capodimonte, nel cuore di Napoli.

Oggi siamo in lutto e soprattutto abbiamo paura per il vuoto che sentiremo da domani. Sergio e Franco ci mancheranno tantissimo: come amici con cui condividevamo la passione per la scienza, come esperti a cui fare riferimento ad ogni occasione utile, come scienziati che davano un grande contributo con i loro studi e le loro ricerche a tutta la comunità scientifica. Ma nonostante lo smarrimento che certamente ci colpirà, certamente ci impegneremo ancora di più per non far morire le battaglie in cui Sergio e Franco si erano impegnati. Proveremo a continuare a farli vivere con noi, con la responsabilità di un compito estremanente difficile e ambizioso.