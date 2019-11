Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Auschwitz, i luoghi dell’orrore, non sono ‘di parte’: appartengono tutti alla disumanità. Su parti opposte c’è semmai chi lavora per tenere ovunque viva la memoria ammonitrice e chi invece vieta, come il sindaco di #Predappio, le conoscenze essenziali per non ricadere nell’abisso”. Lo scrive su twitter il sottosegretario Andrea Martella.