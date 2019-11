Tragedia in Sicilia, esplode un deposito di fuochi d’artificio: 3 morti e feriti. Estratto vivo uno dei dispersi [LIVE]

Grande paura oggi pomeriggio in Sicilia, dove a Barcellona Pozzo di Gotto si è verificata un’esplosione in un deposito di fuochi d’artificio che ha provocato un enorme incendio. La zona interessata è un’area di campagna. Secondo le prime informazioni l’incendio ha interessato la ditta Costa tra, Cavalieri e Femminamorta.

E’ al momento di tre morti e due dispersi il bilancio dell’esplosione, lo si apprende da fonti dei vigili del fuoco. L’intervento delle squadre dei pompieri è ancora in corso. Una delle tre persone morte è una donna: dalle informazioni è emerso che si tratta di Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare. Nella zona si è sentito un boato e subito dopo uno più forte che si sono uditi fino a Milazzo e che hanno causato panico. Tra le vittime dell’esplosione c’è anche il figlio del titolare, ricoverato in gravissime condizioni al Fogliani di Milazzo.

Ci sarebbero inoltre due feriti gravi con parti del corpo ustionate. I feriti erano stati trasportati per un primo intervento all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), con mezzi di fortuna e poi spostati a Palermo e a Catania. Nella fabbrica di fuochi d’artificio esplosa erano al lavoro anche quattro operai di una ditta esterna e al momento non è ancora chiaro se tra le vittime accertate ci siano anche alcuni di loro o se siano ancora tra i dispersi.

Nella zona dell’esplosione ci sono scene di dolore e di panico: sono accorsi parenti e amici della famiglia Costa. Le persone sono tenute a distanza dal luogo dell’esplosione dove ci sono ancora fiamme che i vigili del fuoco stanno spegnendo. La famiglia Costa produce fuochi d’artificio di prima, seconda e terza categoria e organizza anche spettacoli pirotecnici per privati o enti pubblici. La fabbrica ha un punto vendita in via salita 1 del Carmine a Barcellona Pozzo di Gotto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti polizia, carabinieri e numerose ambulanze.

AGGIORNAMENTO DELLE 18:45 – Estratto in vita uno dei dispersi

Uno dei due dispersi nell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio a Barcellona Pozzo di Gotto è stato individuato dai vigili del fuoco ed estratto vivo dalle macerie. L’uomo è stato trasferito in ospedale. Al momento sono ancora in corso le ricerche perché mancherebbe all’appello ancora una persona.

Seguiranno aggiornamenti live.