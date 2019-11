Sicurezza: Pd, ‘noi messo fondi, da Salvini solo chiacchiere’

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Salvini rischia di finire sommerso dalla sua propaganda, quasi fosse stato ministro a sua insaputa. Oggi parla di risorse per le forze dell’ordine, confondendo la realtà di oggi con i buchi lasciati durante la sua esperienza da ministro”. Lo dice Roberta Pinotti, responsabile Sicurezza nella segreteria del Pd.

“L’attuale esecutivo ha trovato 60 milioni per i correttivi necessari al riordino delle carriere, risorse da aggiungere a quelle deficitarie lasciate al dicastero dalla gestione precedente. Aggiungo che, l’attuale Governo, non solo ha trovato le risorse per gli straordinari delle forze dell’ordine non pagati nel 2018, che, se non erro, è anno in cui Salvini era ministro, ma anche i fondi significativi per il rinnovo del contratto. Durante i governi del Pd sono stati stanziati 7 miliardi per il comparto sicurezza per ripristinare i fondi tagliati dai Governi di cui la Lega era uno degli azionisti di maggioranza”. i