Sisma Albania, l’Italia invia aiuti ed esprime cordoglio e solidarietà: “Giusto aiutare, il terremoto non ha colori e bandiere”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Albanese, Ilir Meta, esprimendo il cordoglio per le vittime del terremoto e la solidarietà e la vicinanza al popolo albanese.

Sisma Albania, Lamorgese: “Cordoglio e solidarietà, da Italia aiuti per soccorsi”

Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha scritto al suo omologo dell’Albania, Sandër Lleshaj, per esprimere “il profondo cordoglio e la solidarietà” per la grave calamità che ha colpito il suo Paese e la “vicinanza alle famiglie delle vittime coinvolte nel tragico evento“. La titolare del Viminale ha ricordato l’invio, sotto il coordinamento del presidente del Consiglio, di personale qualificato con il compito di coadiuvare le attività di ricerca e soccorso delle vittime e di fornire supporto tecnico nella valutazione dei danni subiti.

Sisma Albania, Bellanova ad ambasciatrice: “Sostegno dall’Italia”

“Vicinanza e partecipazione al popolo albanese e sostegno da parte dell’Italia”. È quanto la Ministra Teresa Bellanova ha voluto testimoniare in una lettera all’Ambasciatrice di Albania nel nostro Paese Anila Bitri Lani. “Ho appreso con profondo dispiacere- scrive la Ministra delle Politiche agricole – la notizia del devastante terremoto che ha colpito così duramente il Suo Paese, provocando numerosi decessi, feriti e dispersi fra la popolazione inerme, oltre che ingentissimi danni alle infrastrutture pubbliche e private”. “Siamo particolarmente sensibili a quanto accaduto- prosegue– anche per la prossimità geografica con la mia Regione e la fitta rete di legami – spesso familiari – che uniscono le nostre popolazioni. È necessario non far mancare tutto l’aiuto possibile per far arrivare e intensificare le operazioni di ricerca e soccorso, in corso in questo momento, nella speranza di poter recuperare vive le Sue concittadine e i Suoi concittadini rimasti travolti dalle macerie”. Nell’esprimere solidarietà al popolo albanese, Bellanova manifesta “la certezza che saprà risollevarsi da questo disastro con la forza che gli è propria ed il sostegno dei Paesi da sempre vicini come il nostro”. “Davanti alle immagini drammatiche che continuiamo a registrare il mio pensiero va naturalmente anche ai tantissimi italiani, spesso originari del Salento o di altri territori adriatici, che sono in Albania per ragioni di lavoro, professionali o di studio. Non ci giungono notizie di nostri connazionali coinvolti ma è evidente che quanto sta accadendo tocca tutti drammaticamente, loro e i loro familiari in Italia”, conclude la ministra.

Sisma Albania, Presidente Molise: “Soccorsi un dovere morale”

”Motivi più che affettivi ci spingono a correre in soccorso del popolo albanese, col coordinamento della Protezione Civile nazionale. Oltre ai 3 comuni di lingua albanese che abbiamo in Molise, ci sono relazioni personali: conosco bene sia il sindaco di Tirana che il Presidente della Repubblica, che stamattina ci ha chiamato tramite il suo consigliere: quindi quando il capo della Pc nazionale Borrelli ci ha chiamato abbiamo detto subito sì e ci siamo mobilitati”. E’ quanto dichiara all’Ansa il presidente della Regione Molise Donato Toma a commento della colonna di aiuti partita oggi alla volta di Bari da dove si imbarcherà per Durazzo. “Diamo una mano per lo stato di emergenza, dove porteremo la nostra esperienza, poi si vedrà per il futuro – spiega Toma riferendosi al post sisma – la missione è guidata dal dirigente Angelo Dal Gesso, alla sua ottava esperienza di terremoto, quindi in buone mani“.

Sisma Albania, sindaco Arquata: “Giusto aiutare, il terremoto non ha colori e bandiere”

“Leggo sui social che c’e’ chi dice che non dobbiamo andare ad aiutare gli albanesi in questo momento difficile ma che lo Stato italiano deve pensare solo ai propri terremotati. Non sono d’accordo. Il terremoto non ha colori e bandiere e chi ha bisogno va aiutato, a prescindere“. Lo dice all’ANSA il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci sul sisma che ha colpito la notte scorsa l’Albania, seminando morte e distruzione. Arquata tre anni fu devastata dal terremoto, contando numerose vittime e intere frazioni spazzate via dalle scosse che si sono succedute per mesi. “Ricordo che la comunità albanese mi invitò ad una loro iniziativa ad Ancona in segno di solidarietà aggiunge – Mi fece molto piacere. Ora hanno bisogno; capiamo benissimo, purtroppo, quello ce stanno passando ed è giusto essere solidali con loro. Il terremoto può colpire ovunque e in qualsiasi momento e per quanto possibile noi italiani dobbiamo dare loro il nostro sostegno“.