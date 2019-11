Sisma Albania, i volontari dell’Ordine di Malta in soccorso ai terremotati

Mentre il drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l’Albania martedì scorso continua a salire – 49 i morti, 750 i feriti – le squadre di soccorso albanesi dell’Ordine di Malta sono sul posto per prestare assistenza alle centinaia di sfollati (in tutto 3.480). “Fin dalle prime ore della mattina del 26 novembre – spiega l’Ambasciatore dell’Ordine di Malta in Albania Stefano Palumbo – i nostri team si sono attivati. 15 volontari tra medici, infermieri ed operatori specializzati nel primo soccorso hanno garantito la distribuzione di beni di prima necessità e offerto assistenza psicologica ai primi 1.200 sfollati raccolti nello stadio di Durazzo“. Nella città portuale, violentemente colpita dal sisma, sono oltre 700 le abitazioni che hanno riportato danni o sono state completamente distrutte.

“I volontari dell’Ordine di Malta hanno distribuito acqua, generi alimentari e kit di primo soccorso insieme a coperte e letti da campo“, aggiunge l’Ambasciatore Palumbo, spiegando inoltre che l’Ordine è in costante contatto con la Caritas Albania e con i rappresentanti della Chiesa cattolica accorsi sul posto per prestare soccorso. Mobilitato anche il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, che ha inviato sul posto una squadra di Valutazione e Pronto Impiego (VePI) per verificare l’entità dei danni. Il team ha incontrato il Ministro della Salute e degli Affari sociali e il Direttore Generale delle Emergenze Sanitarie Nazionale. In una prima fase i volontari del Corpo Italiano di Soccorso hanno organizzato il trasporto dei malati dallo stadio, dove è stato allestito un campo temporaneo di primo soccorso, all’ospedale di Durazzo che però nella giornata di ieri è stato evacuato a causa di una forte scossa.

Oggi il team del Cisom si trova a Thumane, una piccola città nei dintorni di Durazzo, e successivamente visiterà i vicini campi di Lac e Fushe Kruje. L’Ambasciatore dell’Ordine di Malta in Albania è in contatto con l’ufficio del Primo Ministro, con il direttore dell’Autorità portuale di Durazzo e con il Nunzio apostolico. Il Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Fra’ Giacomo Dalla Torre, ha inviato ieri un messaggio di condoglianze al presidente della Repubblica Ilir Meta.