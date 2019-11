Situazione tragica a Venezia: a San Marco danni inestimabili, incentivi fiscali per chi donerà

“La cripta di San Marco e’ stata nuovamente invasa dall’acqua: si sta facendo il censimento dei danni, per fortuna non sono irreparabili ma ci sono. Ci sara’ bisogno di interventi strutturali per tutta la chiesa“. Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, dopo una visita alla basilica, annunciando che da oggi pomeriggio sara’ attivo in numero di sms solidale “in modo che chi vuole dare un segnale per Venezia, patrimonio dell’Italia e dell’umanità può farlo“.

“Rispetto ai 20 milioni stanziati in Consiglio dei ministri serve ben altro, abbiamo pensato di rifinanziare la legge speciale per Venezia e di fare tutto il possibile non solo in termini di risorse ma anche di norme perché Venezia è città che richiede regole particolari“, ha precisato Franceschini.

“Abbiamo presentato un emendamento che consente di estendere l’art bonus, l’incentivo fiscale per chi dona per il recupero dei beni culturali, anche a tutto il patrimonio ecclesiastico di Venezia – ha concluso il ministro – sono piu’ di 50 le chiese che hanno avuto danni e sono state invase dall’acqua”.