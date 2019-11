Sostenibilità, risparmio energetico ed un nuovo modo di investire: al via la campagna crowdfunding di Green Arms

Ecomill, prima piattaforma italiana di equity crowdfunding dedicata a progetti nei settori dell’energia, dell’ambiente e del territorio (https://ecomill.it/), lancia una nuova campagna con Green Arms.

Green Arms (https://www.greenarms.it/) è una nuova realtà nata per diffondere un modello innovativo di energia condivisa, che permetta a cittadini e imprese di investire in maniera semplice e diretta in progetti energetici a impatto ambientale positivo, beneficiando di interessanti ritorni economici.

Green Arms nasce da un’iniziativa dei soci fondatori di Energia Positiva (https://www.energia-positiva.it/), start-up innovativa che già oggi offre ai cittadini la possibilità di produrre e consumare energia proveniente da fonti rinnovabili, aiutandoli a ridurre i costi delle loro bollette e a contribuire alla riduzione dell’utilizzo delle fonti fossili. Entrando in Energia Positiva, il singolo socio può infatti sottoscrivere quote di impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici ubicati in Italia, per creare un proprio impianto “virtuale” e diventare produttore di energia rinnovabile. Questo con l’obiettivo di ridurre, fino all’eventuale azzeramento, il costo complessivo delle sue bollette energetiche.

L’obiettivo di Green Arms è ancora più ambizioso: proporre sul mercato un nuovo veicolo di investimento centrato sulla sostenibilità ambientale(energie rinnovabili, risparmio energetico e mobilità) ove cittadini e imprese possano investire in modo disintermediato e consapevole il proprio risparmio, al fine di supportare la transizione energetica e la produzione di energia rinnovabile sul territorio italiano.

Con questa campagna di crowdfunding, infatti, Green Arms ambisce ad aggregare investimenti diretti da soggetti di diversa natura, dai piccoli risparmiatori agli investitori istituzionali, garantendo una remunerazione al capitale da loro investito.

La sua attività consisterà principalmente in operazioni di acquisizione di impianti sul mercato secondario e nello sviluppo di nuovi progetti,inerenti installazioni rinnovabili e specifici interventi di risparmio energetico.

Il commento di Alberto Gastaldo, Presidente di Green Arms:

“Green Arms è la naturale conseguenza di un’esperienza di successo come Energia Positiva, nata nell’ormai lontano 2015, che ha visto ad oggil’aggregazione di quasi 350 associati, la raccolta di oltre 3,7 milioni di € destinati ad acquisire 17 impianti di produzione di energia rinnovabile per la copertura dei costi delle loro bollette. Con Green Arms vogliamo andare oltre, permettendo a vecchi e nuovi soci di investire nello sviluppo e nella crescita di una struttura che fa della sostenibilità ambientale, sociale ed economica il suo “credo” distintivo e la sua principale forza motrice, consapevoli di una sempre maggiore richiesta di investimenti chiari e trasparenti nel mondo delle rinnovabili. L’obiettivo principale rimane quello di redistribuire un rendimento ai soci che non vada a scapito dell’ambiente o delle comunità in cui noi tutti viviamo”

Afferma Chiara Candelise, partner e founder di Ecomill:

“Da diversi anni conosco Energia Positiva e i loro promotori, con cui ho lungamente condiviso idee e visioni sui possibili modelli di energia condivisa. Questa campagna di crowdfunding su Green Arms va a coronare questo percorso e ci auguriamo sia il primo passo operativo di una collaborazione che possa durare nel tempo”

Conclude Fabio Malanchini, partner di Ecomill:

“Questo progetto rappresenta un nuovo passo in avanti nell’evoluzione di Ecomill e permetterà ai nostri investitori di acquistare azioni di un portafoglio diversificato di investimenti in rinnovabili con il potenziale di generare un ritorno economico decisamente interessate, supportando un modello di investimento partecipato e sostenibile”